أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن تأجيل مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم قطر 2022، بسبب فيروس كورونا.

واجتمع الاتحاد في مقره في زيوريخ مع الاتحاد الآسيوي، لمناقشة أنشطة كرة القدم في آسيا.

وتم التوصل لاتفاق حول تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية في مارس الجاري، والمؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكد الاتحاد أنه سيواصل مراقبة الوضع فيما يتعلق بمباريات الفرق والمنتخبات الآسيوية خلال الفترة المقبلة، بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية.

وكان فيروس كورونا قد ضرب بقوة كافة النشاطات الرياضية حول العالم.