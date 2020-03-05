يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو في خطوة جديدة لمحاولة تهدئة الوضع في إدلب السورية، وذلك بعد تصاعد التوتر بين البلدين في المنطقة.

وقال بوتين مع بدء اللقاء، "الوضع...في إدلب بات خطيرا جدا لدرجة تتطلب منا أن نجري محادثة شخصية". أما أردوغان فقد توجه لنظيره الروسي بالقول "عيون العالم أجمع شاخصة إلينا"، مضيفا أن "التدابير والقرارات الملائمة التي نتخذها هنا ستؤدي إلى تهدئة في المنطقة وبين بلدينا".

وكان الرئيس التركي قد عبر عشية لقائه مع بوتين عن أمله في "الوصول بسرعة" إلى وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، حيث تشن أنقرة منذ نهاية فبراير عملية واسعة النطاق ضد القوات السورية التي تتلقى الدعم من موسكو.

وكانت قوات الجيش السوري أطلقت في ديسمبر هجوما على إدلب، آخر معقل لفصائل المعارضة في شمال غرب البلاد، ما تسبب في كارثة إنسانية مع نزوح قرابة مليون شخص نحو الحدود التركية.

وهذا التصعيد الميداني أدى إلى توتر دبلوماسي بين موسكو، حليفة النظام السوري، وأنقرة التي تدعم فصائل معارضة في المنطقة ما أثار مخاوف من وقوع مواجهة مباشرة بين البلدين.