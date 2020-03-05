جددت قيادة الجيش الوطني الشعبي دعمها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدة أن "الجزائر الجديدة" تشق طريقها بخطى ثابتة.

وجاءت في العدد الأخير من مجلة الجيش "بدأت معالم الجزائر الجديدة تتضح جليا مع وصول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم إثر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لا غبار عليها، بما يعزز الاعتقاد أن بلادنا دخلت مرحلة جديدة تضع معها حدا نهائيا لممارسات سلبية استهدفت الدولة في العمق".

وأضافت افتتاحية المجلة "إن الجزائر الجديدة تشق طريقها يخطى ثابتة نحو آفاق واعدة لتحقيق تطلعات الشعب، الذي يأمل في جزائر أفضل وغد مشرق، سيما وأن الخطوات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية والمشاريع العديدة التي افتتحها لإعادة بناء مؤسسات الدولة على قواعد سليمة، لاقت استحسان شريحة واسعة من الشعب بمختلف فئاته، وساهمت في تعزيز ثقته بمؤسسات بلدهم وفي قدرتها على تحقيق تطلعاتهم المشروعة".

وتابع كاتب الافتتاحية "لا شك أن المساندة المطلقة التي يقدمها الجيش الوطني الشعبي للسيد الرئيس في مساعيه الحثيثة لتجسيد هذه الخطوات المذكورة، إنما هي نابعة من إدراكه العميق أنها كفيلة ببناء جزائر قوية وشامخة".