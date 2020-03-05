ارتقى وفاق سطيف إلى وصافة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في افتتاح مقابلات الجولة 21 اليوم الخميس.

وواصل النسر الأسود سلسلة نتائجه الإيجابية بعد عودته بفوز مهم من تنقله إلى بسكرة لمواجهة الإتحاد المحلي، وذلك بفضل هدفي أمير قراوي ( د 45+2) وحسام الدين غشة ( د 72).

بفضل هذه النتيجة انتزع زملاء جحنيط المركز الثاني برصيد 36 نقطة، فيها بقي اتحاد بسكرة في المركز 14 بـ 21 نقطة.

من جهته ارتقى شبيبة القبائل إلى المركز الثالث برصيد 35 نقطة بعد فوزه على اتحاد بلعباس بنتيجة (2-0) على ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، فيما بقي اتحاد بلعباس في المركز الثامن بـ 26 نقطة.

الخاسر الأكبر من المقابلات التي أجريت اليوم كان مولودية الجزائر الذي تقهقر إلى المركز الرابع (34 ن) بعدما انقاد لهزيمة ثقيلة في برج بوعريريج أمام الأهلي المحلي بثلاثية نظيفة سمحت لأبناء الهضاب العليا بالتنفس قليلا والارتقاء إلى المركز الثاني عشر بـ25 نقطة في انتظار استكمال باقي لقاءات الجولة هذا السبت.

النتائج:

اتحاد بسكرة 0 - وفاق سطيف 2

شبيبة القبائل 2 - اتخاد بلعباس 0

أعلي برج بوعريريج 3 - مولودية الجزائر 0

الترتيب نقاط لعب

1.شباب بلوزداد 39 20

2. وفاق سطيف 36 21

3. شبيبة القبائل 35 21

4. مولودية الجزائر 34 20

5.شباب قسنطينة 31 20

6.مولودية وهران 29 20

--.شبيبة الساورة 29 20

8.اتحاد بلعباس 26 21

--.جمعية عين مليلة 26 20

10.نادي بارادو 25 19

--.اتحاد الجزائر 25 20

12. أ. برج بوعريريج 25 21

13. أولمبي الشلف 24 20

14.اتحاد بسكرة 21 21

15.نجم مقرة 19 20

16. نصر حسين داي 16 20.