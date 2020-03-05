أفاد الوزير سابقا والقيادي في حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، أنّ "شعار الجزائر الجديدة هو دعاية انتخابية مقبولة، ولكن تحويله إلى واقع عملي يحتاج إلى جدية وكفاءة وتوافق من أجل تحقيق مطالب الحراك الشعبي". وقال مناصرة في حوار مع "الخبر" إنّ "الحراك صنع إرادة ووفر شروطا لبناء دستور جديد يلبي مطالبه ويحقق طموحه".

*هل ترى ضرورة في تعديل الدستور؟

نعم هناك ضرورة لتعديل الدستور الحالي الذي من كثرة العبث به لم يعد متجانسًا ولا مقبولًا عند الجزائريين، ثم إن الحراك صنع إرادة ووفر شروطا لبناء دستور جديد يلبي مطالبه ويحقق طموحه، لأن الجزائريين فقدوا ثقتهم في الدستور، لأنه لم يمنع الاستبداد ولم يمنع الفساد ولم يحقق المساواة والعدالة ونزاهة الانتخابات ولا هو صنع تنمية.

*كيف يمكن ضمان دستور "ليس على المقاس" كما يقال؟

تعودت الجزائر على خياطي الدستور الذي يخيطونه على مقاس الرئيس، وبالتالي عندما يتغير الرئيس يتغير الدستور لأن المقاسات تغيرت..وأحيانا يتدخل طباخو الدستور لصياغته على مذاق الرئيس، فيتغير الدستور بتغير مذاق الرئيس كما حدث مع العهدات الرئاسية التي فتحها بوتفليقة ليترشح للعهدة الثالثة ثم غلقها في دستور 2016. الدساتير في بلادنا تنسب للرؤساء وليس لغيرهم، فيقال دستور بن بلة (1963) دستور بومدين (1976) دستور الشاذلي (1989) دستور زروال (1996) ودستور بوتفليقة (2016).

ولكي نعد دستورًا ينسب للشعب ولا ينسب للرئيس ويمكنه أن يستمر أكثر من عهدة الرئيس يجب توفر الشروط التالية: أن يستند إلى الروح التغييرية التي صنعها الحراك الشعبي فلا تقبل بالترقيع ولا بالتدوير ولا باستمرارية نفس النظام، أن يصاغ في الاتجاه الإصلاحي الذي يعالج الأزمات التي تعيشها البلاد، وكذا أن يتولى الدستور الجديد مهمة تحقيق الانتقال الديمقراطي بضمانات دستورية ويقبل الرئيس بأن يجعل من عهدته عهدة انتقالية تستكمل وتنجح الانتقال الديمقراطي الذي بدأ منذ 1989 ولا يزال يترنح ويراوح في مكانه.

ومن حيث الطريقة يجب إشراك الشعب في صناعة التوجهات والخيارات الكبرى التي يصاغ على ضوئها الدستور الجديد ثم تتولى ندوة وطنية جامعة المناقشة ولإقرار، أما الطريقة المتبعة لحد الآن فهي نفس طريقة النظام سابقًا، وبالتالي ستنتج نفس الدستور حتى وإن احتوى إجراءات إصلاحية أو تعديلات تحسينية تجميلية ولكنها لا تصنع دستورًا توافقيًا وديمقراطيا.

*ما معنى التشخيص التي تكشف فيه بأن الجزائر تعيش أزمات الهوية والأخلاق والشرعية والتنمية؟

الأزمات التي تعيشها البلاد كثيرة ولكن أصعبها وأخطرها تلك التي لا يعترف بها رسميا لأن عدم الاعتراف إما بسبب عدم الإدراك وهذا خطير، وإما بسبب الإنكار وهذا أخطر لأنه كما يقول المثل "من أنكر داءه قتله وهذه الأزمات هي: أزمة الهوية فأغلب الجزائريون يظنون أنها حلت في الدساتير السابقة وفي الحقيقة لا، والأيام السابقة كشفت عمق هذه الأزمة، وعلى أي حال إذا أردنا أن نعرف هل هناك أزمة هوية أم لا نطرح سؤال: من نحن؟. فإذا وجدنا الإجابات تتعدد وتتناقض فلنعلم بأن الأزمة قائمة والعكس صحيح. والحل الحقيقي يكمن في حوار صريح ينتهي بإجابة واحدة تصنع هوية وطنية جامعة تستوعب الهويات الفرعية ولا تقمعها.

السلطة الحالية لا تملك الشجاعة لفتحت الملف في الدستور المطروح للنقاش بحجة أن هناك مواد غير قابلة للتعديل وهذه مغالطة لأننا لن نغير ديننا، ولن نغير لغاتنا بل نجمعها في هوية واحدة جامعة ومستوعبة للتغير والتطور لأن الهوية فيها الجزء الثابت وفيها الجزء المتغير. وثانيا أزمة الأخلاق وهي أزمة مستفحلة في الأسرة والمجتمع، في الإدارة، في العمل، في الحكم، في العمل السياسي، في التجارة.. ولكن ننكرها بحكم أننا مسلمين نتفوق على المجتمعات الأخرى أخلاقيا.

إن حجم الفساد الذي ضرب كل قطاعاتنا ومعاملاتنا سببه الرئيسي هو التراجع الفظيع في الأخلاق فأنت تجد الرجل يصلي ويصوم ويعتمر ويحج وفي نفس الوقت يرتشي ويأكل أموال الناس والدولة بالباطل ولا يرى في ذلك حرجا. وثالثا أزمة الشرعية، حيث لا تزال الجزائر تعيش حكمها على الشرعية التاريخية وترفض الشرعية الشعبية الدستورية وتتحايل عليها بشتى الوسائل، ومع ذلك فالسلطة تقول لك بأننا دولة ديمقراطية ننظم الانتخابات ومؤسساتنا منتخبة وتنكر أزمة الشرعية.

ورابعا أزمة التنمية، فمع كل ما حدث ويحدث من عجز وفشل تنموي، فإن النظام دائما يصر على إنكار وجود أزمة تنمية في الجزائر، حتى هذه الحكومة تكرر لا توجد عندنا أزمة بل هناك صعوبات فقط. والحقيقة غير ذلك لأنه حتى عندما كانت عندنا أموال كثيرة لم نتمكن أن نصنع بها تنمية بقدر ما صنعنا به صرفا ماليا على مشاريع وبرامج اغلبها لا يحقق تنمية ولا نموًا. وهذه الأزمات الأربع غير المعترف بها رسميا وحلها يبدأ بالاعتراف بها ثم معالجتها، وهذا ممكن جدا بالإرادة والحوار والعمل والتعاون.

*ما رأيك في شعار رئيس الجمهورية "الجزائر الجديدة"؟

شعار الجزائر الجديدة هو دعاية انتخابية مقبولة، ولكن تحويله إلى واقع عملي يحتاج إلى جدية وكفاءة وتوافق من أجل تحقيق مطالب الحراك الشعبي. وأغلب ما أتابعه من قرارات وسياسات وطريقة عمل تنتمي إلى الجزائر القديمة، ولم أحصل على مؤشر واحد لحد الآن يمكن اعتباره دالًا على جزائر جديدة، ومن غير الواقعي أن نطلب من الرئيس في ظل الظروف القائمة أن يدخلنا بسحر ساحر في جزائر جديدة دون جهد ولا عمل ولا إصلاح ولا تغيير، إنما المنتظر أن يسمح ولا يمنع الانتقال إلى جزائر جديدة بعد 5 سنوات. يجب أن نوقن بأن رئيس جديد وحكومة جديدة وشعارات جديدة وربما دستور جديد كل هذه لا تصنع لوحدها جزائر جديدة.

*يقول رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن انتخابات 12 ديسمبر الوحيدة التي استطاع فيها الشعب أن يختار رئيسه بحرية وشرعية الصندوق منذ الاستقلال، ما قراءتك؟.

انتخابات 12/12/2019 عالجنا بها فقط مشكلة شغور منصب الرئاسة، ولكن لم نعالج أزمة الشرعية كاملة، ولذلك نتفهم مواقف من لم يقتنع بجدواها وقاطعها، وبالتالي إنقسم الشعب حولها. اليوم عندنا رئيس منتخب له ماله وعليه ما عليه، فالذي يهمنا أكثر هو هذه العهدة وقدرتها على تحقيق الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي هذا هو المعيار الحقيقي للنجاح، ونتمنى النجاح ولكن الأمر مرتبط بمن بيده عوامل النجاح.

*كيف تنظر إلى وضع الحريات في الجزائر بصفة عامة؟

وضع الحريات في الجزائر غير جيد إذا قارناه بما يجب أن يكون، فلا يزال الجزائري يسجن بسبب الرأي والتعبير عنه وأغلب الحقوق التي كرسها الدستور مقيدة أو مجمدة مثل حق التظاهر، وحق تأسيس الجمعيات، وحق تأسيس الأحزاب، وحق في الإعلام، وحق التغيير عن طريق الانتخابات..نحن في بلد ضحى شعبه بالغالي من الدماء من أجل حريته واستقلاله، وهي ليست منة من أحد، بل هي حقوق إنسانية وإرث من تضحيات الآباء والأجداد.

مما استحسنته في برنامج الحوكمة الجديدة إقرارها بمبدأ التصريح في تأسيس الجمعيات دون الحاجة للترخيص من الداخلية أو غيرها، وهذا مطلب ناضلنا من أجله وكنا نطرحه فبكل مناسبة لتعديل الدستور أو تعديل القوانين المعنية بذلك، ويجب تعميم المبدأ (التصريح أو الأخطار ) على إنشاء الأحزاب تنظيم المظاهرات والإضرابات وتأسيس وسائل الإعلام، وكل عمل مرتبط بممارسة الحرية.

*من أسباب إنشاء منصب "وسيط الجمهورية" حماية الحقوق والحريات، هل يمكن ذلك؟

تجربة وسيط الجمهورية أثبتت فشلها عندما اعتمدها زروال، واليوم عندما تعيدها فسنعيد الفشل لأن نفترض مشكلا وتعمقه لا أن تحله وهو مشكل الغربة بين المواطن وإدارته فالوسيط يؤكد هذه المشكلة، ويمارس هذا أن أحسن دورًا يتوسط فيه بين المواطن والإدارة وهذا ليس حلًا. والحلول يجب أن تكون بتكريس الديمقراطية واحترام إرادة الشعب في الاختيار وعصرنة الإدارة لكي لا تحتاج إلي وسيط يضاف إلى البيروقراطية المتحكمة في المصائر والمسارات، وهي طريقة قديمة لحل مشكلة قديمة فسنبقى في الجزائر القديمة.