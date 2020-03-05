أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا اليوم عدم ترشحه لعهدة ثالثة، خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر تنظيمها أكتوبر 2020، وذلك بعد فترة من الجدل والتوتر، بشأن احتمال ترشحه، خصوصا بعد ما دعا إلى إجراء تعديلات دستورية.

وقال واتارا في خطاب مطول ألقاه أمام البرلمان "أود أن أعلن رسميا أنني قررت أن لا أترشح للانتخابات الرئاسية"، مضيفا أنه عمل "خلال الولايتين اللتين أوكلتموني خلالهما رئاسة بلدنا الجميل، على منح اهتمام خاص لاحترام التزاماتي".

وبشأن التعديل الدستوري المقترح، قال واتارا، إنه "صحيح أن هذا كثيرا ما يثير الريبة والشك، لأنه غالبا ما يكون ذريعة للبقاء في السلطة، لكنني أود أن أطمئنكم، أن مشروع المراجعة الدستورية هذا ليس في ذلك المنحى".

واستعرض رئيس ساحل العاج في خطابه، الذي استمر 40 دقيقة، أبرز الإنجازات التي حققها خلال توليه الرئاسة من 2011 إلى 2020.

ويأتي إعلان واتارا عدم الترشح في ظل جدل سياسي منذ فترة، حيث كانت المعارضة ترفض التعديل الدستوري المقترح، وتعتبر أن الهدف منه تمديد الولايات الرئاسية.