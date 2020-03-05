تم تحديد هوية الإرهابي الخطير الذي تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القضاء عليه بمنطقة تفاسور بولاية سيدي بلعباس يوم الاثنين الماضي، حسب ما جاء يوم الخميس في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية التي نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 مارس 2020 بمنطقة تفاسور، ولاية سيدي بلعباس/ن.ع.2، والتي مكنت من القضاء على إرهابي (01) خطير واسترجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وحزام ناسف وكمية من الذخيرة، تم تحديد هوية المجرم، إذ يتعلق الأمر بـ'عاقب بلخير' المدعو 'أنس البشاري' الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2002".

وفي نفس السياق --يضيف البيان-- "كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من باتنة/ن.ع.5، المسيلة والجلفة/ن.ع.1، سبعة (07) مخابئ للإرهابيين تحتوي على مواد غذائية وأفرشة وأغراض أخرى مختلفة".