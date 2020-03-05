توفي شخصان وأصيب اثنان آخران مساء يوم الخميس في انهيار ترابي وقع بورشة بناء بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله غرب الجزائر وفق معلومات أولية من المسعفين .

ووقع الحادث في ورشة للبناء بسيدي عبد الله قرب زرالدة في مشروع وكالة عدل تقوم بانجازه "كوسيدار" .

وأوضح المكلف بالإعلام بالحماية المدنية العقيد فاروق عاشور لوكالة الأنباء الجزائرية إن عدة فرق للإسعاف تنقلت إلى الموقع وأخرجت جثتي العاملين من تحت الأنقاض .

وقد تم إنقاذ ضحيتين أخريين وتم نقلهما إلى مستشفى زرالدة وفق العقيد عاشور المدير مكلف بالإعلام والإحصائيات للحماية المدنية . وأضاف ذات المصدر إن " فرق الإسعاف تم إعلامها على الساعة 19 و 32 دقيقة، مشيرا إلى أن المدير العام للحماية الدنية العقيد بوعلام بوغلاف تنقل إلى مكان الحادث.

ومن جهة أخرى تم فتح تحقيق فورا من طرف نيابة الشراڤة وفق ذات المصدر، بينما أكد والى الجزائر يوسف شرفة من جهته أن كل الوسائل تم استخدامها من أجل إنقاذ الضحايا .