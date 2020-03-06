أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صباح اليوم الجمعة، عن إعادة فتح الحرمين المكي والمدني بعد إغلاقهما مؤقتا لتعقيمهما ضد فيروس كورونا.

وقالت قناة الإخبارية السعودية الرسمية إن إغلاق الحرميين كان إجراء احترازيا وذلك لتعقيمهما ضد فيروس كورونا.

وكانت الرئاسة العامة أعلنت عن إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة، وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.

وأشارت إلى أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في المسجد النبوي، بما فيها "الروضة الشريفة"، وغلق مقبرة البقيع.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، أن "الممكلة سجلت ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر الكويت ونقل العدوى إلى زوجته، والحالة الأخرى لمواطن قادم من إيران في نفس المركبة مع الحالتين المعلن عنهما سابقا".

وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت، الأربعاء الماضي، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا فيها، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة. كما قررت السعودية تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية، للتنقل من وإلى المملكة.