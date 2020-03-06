تأهل سانت إيتيان إلى نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بعد الفوز 2-1 على ضيفه ستاد رين يوم الخميس بفضل هدف رياض بودبوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتأخر صاحب الأرض بهدف مباي نيانج من ركلة جزاء في الدقيقة 33 لكن تيموتي كولودزيتشاك أدرك التعادل لسانت إيتيان بضربة رأس في نهاية الشوط الأول.

وبدت المباراة في طريقها للوقت الإضافي لكن الجزائري بودبوز أشعل احتفالات جماهير صاحب الأرض بتسديدة في الزاوية البعيدة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ويلعب فريق المدرب كلود بويل في النهائي ضد باريس سان جيرمان. وفاز سان جيرمان 5-1 على أولمبيك ليون يوم الأربعاء في المواجهة الأخرى للدور قبل النهائي.