فجر انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا نفسه على دورية أمنية قرب مقر السفارة الأمريكية في تونس ما أدى إلى إصابة خمسة من أعوان الشرطة التونسية التي كانت ترابط قرب مقر السفارة.

وذكر شهود عيان أن الإرهابي كان يمتطي دراجة نارية، وفاجأ الأمنيين بالاقتراب من المكان، قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف.

وسمع دوي الانفجار القوي في كامل منطقة البحيرة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، وسارعت قوات الأمن إلى غلق المكان فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل الجرحى.

ومنذ عام 2012 بعد اقتحام السلفيين وأنصار الشريعة لمقر السفارة الأمريكية ، ظلت الإجراءات الأمنية مشددة في، محيط السفارة.