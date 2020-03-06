أعلنت السلطات التونسية وفاة شرطي متاثرا بإصابته خلال التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف دورية أمنية قرب مبنى السفارة الأمريكية في تونس.

وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية إن الملازم أوّل توفيق محمّد الميساوي قضى خلال العمليّة الإرهابيّة الغادرة التي جدت الجمعة في العاصمة تونس.

وأصيب خلال هذه العملية خمسة من أعوان الأمن ومدني كان بالقرب من مكان التفجير، وكشف النقاب عن هوية الانتحاريين وهما سليم الزنادي ولحبيب لعقة ، واللذين كانا قد قضيا فترة في السجن في قضية إرهاب، أحدهما غادر السجن قبل فترة قصيرة .

وأغلقت السلطات التونسية محيط السفارة والطرق المؤدية إليها، فيما سارعت إلى إغلاق شارع الحبيب بورقيبة الذي تقع فيه وزارة الداخلية ، وأغلقت الشوارع القريبة منه والمؤدية إليه ، ولوحظ انتشار أمني مكثف وسط العاصمة.