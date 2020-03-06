قال صالح باي عبود، المكلف بالإعلام في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أنّ "الفاف" تخطط لاتخاذ قرار إجراء مباريات البطولة المحلية بدون جمهور بسبب فيروس "كورونا".

وأكد عبود في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة، "نحن في متابعة لقضية الساعة وهي انتشار فيروس كورونا، وهذا واجب الجميع، الفيدرالية ليست بعيدة عن ما يحدث، ونحن نتابع الأحداث بصفة يومية، والاتحادية يوم أمس اتصلت بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة من أجل الاستفسار حول الأوضاع التي يتوجب اتخاذها".

وأضاف المصدر أنه يجب أن لا ننسى المنتخب الوطني سيلعب مباراة هامة أمام زيمبابوي، وسننظر إلى الإجراءات التي سنتخذها".