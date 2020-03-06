توقعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد، في المناطق الوسطى والشرقية للبلاد.

وأوضحت نشرية خاصة عبر موقع الأرصاد الجوية أن الأمطار ستجتاح العاصمة، البليدة، البويرة، بومرداس، حيث ستتراوح كمية تساقط الأمطار ما بين 15 إلى 25 ملم، أما ولاية تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، ڤالمة، قسنطينة، ميلة وشمال سطيف، ستكون كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم.

وأضاف نفس المصدر أن صلاحية النشرية ستكون بداية من مساء اليوم إلى غاية يوم السبت، محليا.

كما جاء في تنبه باللون الأصفر، أن رياحا قوية تهب على جل ولايات الوطن. وأضاف المصدر، أن الرياح تجتاح كل من ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران ، مستغانم، الشلف، تيبازة، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، تيارت، تيسمسلت، سعيدة، النعامة، بشار،البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، بسكرة والوادي.