كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد عن تدعيم المستشفيات الكبرى عبر الوطن بمراكز فحص وتحاليل جديدة لتجنب عناء التنقل إلى معهد باستور لإجراء الفحوص والتحاليل.

وأضاف الوزير على هامش زيارته لمستشفى بوفاريك أن الوزارة اتخذت كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء منها توفير الكمامات والكاميرات الحرارية.

للإشارة فإن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سجلت مساء يوم الأربعاء خمس (5) حالات جديدة مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) من نفس العائلة ليصبح بذلك العدد الإجمالي للإصابة 17 حالة مؤكدة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا".

ويذكر أن عدوى الفيروس قد انتقلت من رعية جزائري بالغ من العمر 83 سنة وابنته المقيمان بفرنسا واللذان أقاما في الجزائر من 14 إلى 21 فيفري المنصرم مع أسرتهما في البليدة، والتي تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما إلى فرنسا في 21 فيفري.

كما ذكرت الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته يبقى "ساري المفعول"، فيما تظل الفرق الطبية "مجندة في أقصى مستويات التأهب".