أعلنت الاتحادية الجزائري لكرة القدم أن قائد المنتخب الوطني السابق كارل مجاني، سيحظى بتكريم خلال تربص "الخضر" الذي سينطلق ابتداءا من 23 مارس الجاري.

وستنظم "الفاف" مأدبة عشاء على شرف مدافع "الخضر" المعتزل مؤخرا، بالمركز التقني بسيدي موسى، كما سيقوم مجاني بإعطاء شارة انطلاق مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الزيمبابوي يوم 26 من نفس الشهر، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

للتذكير فقد أعلن كارل مجاني اعتزاله دوليا، بعد خوضه 62 مقابلة دولية.