سجلت مديرية الصحة والسكان لولاية تيسمسليت أول حالة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا في الولاية ليلة الخميس إلى الجمعة، وتم وضعها تحت الحجر الصحي.

يتعلق الأمر بمغترب قدم من فرنسا يبلغ من العمر 77 سنة دخل التراب الوطني في السابع والعشرين من شهر فيفري ليقيم عند أقاربه بمدينة تيسمسيلت.

وحسبما أفاد به المكلف بالإعلام لمديرية الصحة والسكان لـ"الخبر" فان المشتبه به تقدم في حدود العاشرة ليلا لإجراء فحص عادي بإحدى العيادات العمومية المتعددة الخدمات على مستوى مدينة تيسمسيلت إثر تعرضه لزكام حاد، حيث قام الطبيب المناوب بتوجهيه نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى تيسمسيلت، وبعد عرض حالته على الطبيب المختص في الأوبئة تم وضعه تحت الجر الصحي وبالموازاة مع ذلك قامت المصالح الطبية المعنية بفتح تحقيق وبائي شمل أربع عائلات من أقارب المصاب، يكون قد إختلط معها أو إحتك بأفرادها وأضاف محدثنا أنه تم نزع عينات من المصاب وتحويلها إلى معهد باستور بالعاصمة لتأكيد الحالة أو نفيها، مضيفا أن حالة المعني مستقرة ولا تدعو إلى القلق .