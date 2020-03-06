أكدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم الجمعة أنها تتابع باهتمام كبير تطور حالة وباء كورونا الذي يؤثر على القارة السمراء و لم تستبعد الهيئة التي يرأسها الملغاشي احمد احمد إمكانية تأجيل المنافسات المقبلة أو إجرائها دون حضور الجمهور.

و أبلغت ثمانية (8) دول إفريقية كبرى في كرة القدم عن حالات من فيروس كورونا حتى الآن وهي: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب إفريقيا.

و كلفت الكاف لجنتها الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع العناصر الفاعلة في اللعبة.

وتم تشكيل فريق، تحت سلطة رئيس الهيئة الكروية القارية، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات ، خاصة الطبية، والذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأعضاء أسرة كرة القدم الأفريقية.

و أكدت الكاف أنها لا تشعر بقلق بالغ، ولكنها "تبقى في حالة يقظة فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل رابطة الأبطال، و كأس الكونفدرالية، ونهائيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين المقرر إقامتها في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 أفريل 2020."

و أشارت الكاف أن الفريق على اتصال مع الدول التي تنظم هذه المباريات، وسيرفع تقاريره حول المستجدات في الوقت المناسب إلى اللجنة التنفيذية.

و خلصت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم انه إذا تطلب الوضع، وبالاتفاق مع الدول المعنية، فسيتم وضع تصور لإقامة المباريات خلف أبواب مغلقة، أو التأجيل أو حتى الإلغاء.

في غضون ذلك، يجري إصدار تقرير استشاري للجهات الفاعلة في اللعبة، بما يتفق مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية .

يذكر أن العديد من التظاهرات الرياضية التي كانت مقررة في إفريقيا في شهر مارس الجاري على غرار انطلاق رابطة أبطال إفريقيا لكرة السلة في دكار و كاس إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس بالجزائر و الدورة التأهيلية للمصارعة في المغرب قد أجلت كلها بسبب انتشار وباء كورونا.