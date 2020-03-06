اندلع مساء اليوم الجمعة حريق مهول بمركز تجاري المعروف بـ"سوق دبي" بالقرب من محطة المسافرين بقلب بلدية عين البنيان (غرب الجزائر العاصمة).

وأشار العقيد عاشور مدير مكلف بالإعلام والإحصائيات للحماية المدنية أن الحريق الذي اندلع على الساعة 16 و 26 دقيقة مساء، مازالت نيرانه تلتهب وتأتي كل ما في السوق التجاري الواقع وسط البنايات.

وقال العقيد عاشور أن عملية الإطفاء مازالت متواصلة، ولم تسجل لحد الآن أي خسائر بشرية. وأضاف ذات المسؤول أن مصالح الحماية المدنية جندت 10 سيارات إطفاء بطواقمها وأربع سيارات إسعاف لإطفاء الحريق الذي تسبب في حالة هلع في أوساط سكان البنايات المجاورة.