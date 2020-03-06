ووري مساء اليوم الجمعة جثمان رئيس بلدية المحمدية بولاية معسكر، دحو شقرون الثرى بمقبرة البلانتير بمدينة المحمدية بعد وفاته في ساعة مبكرة من نهار اليوم.

وقد توفي المرحوم دحو شقرون حسب أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية المحمدية حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة ببيته العائلي بمدينة المحمدية بعد مرض ألم به منذ نحو شهرين أضطر معه لتقديم استقالته من منصبه منذ أسبوعين.

وحضر جنازة المرحوم دحو شقرون البالغ من العمر 66 سنة ممثلون عن السلطات الولائية ومنتخبون إضافة إلى عدد كبير من المواطنين.