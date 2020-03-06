تم ، مساء اليوم الجمعة ، وضع مواطن في الحجر الصحي بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو يشتبه بإصابته بداء فيروس كورونا، هذا ما كشفته مصادر مطلعة بتيزي وزو.

وحسب المصادر نفسها، المواطن الذي وضع في الحجر الصحي يبلغ من العمر 35 سنة قدم من فرنسا. بهذا يكون قد ارتفع عدد الأشخاص المشتبه فيهم والذين وضعوا في الحجر الصحي بالمركز ألإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو ثلاثة أشخاص.

يذكر أن المركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو ينتظر نتائج التحاليل الطبية المرسلة إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة حول العينة للشخصين اللذين وضعا قي الحجر الصحي أحدهما قدم من الخارج ورفيقة الذي نقله من المطار إلى مدينة تيزي نثلاثة بدائرة واضية بولاية تيزي وزوحيث يقيمان.