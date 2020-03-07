الصين: ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 3073 ضحية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، عن تسجيل 28 وفاة و 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما رفع العدد الإجمالي في كافة أنحاء البلاد إلى 3073 وفاة و80813 إصابة إلى غاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع حالات الوفيات المسجلة كانت في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس بوسط البلاد)، والتي سجلت أيضا 74 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس من إجمالي حالات الإصابة المسجلة في جميع أنحاء الصين.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل 99 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس أمس الجمعة، فيما غادر في اليوم نفسه 1678 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 55404 أشخاص، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة من المصابين بالفيروس بواقع 248 حالة ليصل إلى 5489 حالة. وأضافت أن 26730 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة مع مرضى مصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية، فيما تم أمس الإبلاغ عن 24 حالة وافدة مصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين، بما في ذلك 17 حالة في مقاطعة (قانسو) و3 حالات في بكين و3 حالات في شنغهاي وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة المبلغ بإصابتها بالفيروس إلى 60 حالة.

وبنهاية يوم أمس، تم تسجيل 107 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك حالتا وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة، و45 حالة إصابة مؤكدة في تايوان من ضمنها حالة وفاة واحدة، فيما غادر 51 مريضا في هونغ كونغ و10 في ماكاو و12 في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.



بكين تدرس سن تشريع بشأن ارتداء الكمامة

كشفت السلطات المحلية في بكين إن المدينة تسعى لضمانات قانونية لتعزيز السلوكيات العامة وردع العادات السيئة من خلال اللوائح.

ومن المحتمل وضع معايير قانونية للآداب الأساسية مثل تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال، وارتداء الكمامة عند تشخيص إصابة الشخص بالإنفلونزا أو أمراض الجهاز التنفسي والامتثال للقواعد التي تحظر استهلاك الحياة البرية وتجارتها، وفقا لما ذكر تنغ شنغ بينغ، مدير مكتب لجنة تطوير الحضارة الروحية بالبلدية.

وشكلت المدينة فريق عمل لتعزيز التشريعات ذات الصلة وإجراء تحقيقات وبحوث تشريعية. وتعد خطة مشروع اللائحة قيد المراجعة حاليًا. وأضاف تنغ أن اللائحة، عند صدورها، ستحسن صورة المدينة وآدابها وستوفر ضمانات قانونية قوية.



483 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

كشف مركز تدابير الحجر الصحي، اليوم السبت، عن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية حيث ارتفع إلى 6767 حالة حتى منتصف ليل الجمعة.ويمثل هذا الرقم زيادة بـ483 حالة عن عدد الحالات المؤكدة مقارنة مع اليوم السابق .

ومن بين 483 حالة جديدة، كانت 455 حالة من مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي (كيونغبوك) المجاور لها، إضافة إلى 3 حالات في العاصمة سيول. وبلغ عدد الإصابات المؤكدة اعتبارا من منتصف ليلة أمس في دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي 6133 حالة، وهو ما يمثل 90.6 بالمائة من عدد المصابين في البلاد.

وقال المركز إنه من بين عدد الإصابات المؤكدة، تمثل نسبة الإصابة بين النساء 62.7 بالمائة ليصل عدد المصابات بالفيروس إلى 4245 حالة. وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 44 حالة، فيما يصل معدل الوفيات لدى المصابين بفيروس "كوفيد-19" إلى 0.7 في المائة. وفي المقابل، وصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن تماثلها للشفاء إلى 118 حالة، أي بارتفاع 10 حالات مقارنة بمنتصف ليل الجمعة.



كوستاريكا تعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس

كشفت سلطات كوستاريكا، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد، تم تشخيصها لدى سائحة أمريكية كانت وصلت في الأول من الشهر الجاري إلى هذه البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وأوضح دانييل سالاس، وزير الصحة الكوستاريكي، في مؤتمر صحفي، أن المريضة البالغة من العمر 49 عاما وضعت في "عزلة مشددة" داخل فندق في العاصمة سان خوسي مع زوجها الذي كان على اتصال في نيويورك بأشخاص مصابين بالفيروس. وأشار إلى أن "الرجل لم تظهر عليه أي أعراض، لكن المرأة ظهرت عليها أعراض أنفلونزا خفيفة وإسهال وآلام في البطن".وأضاف أنه ينتظر صدور نتائج تحليلات أجريت لخمسة أشخاص كانوا على اتصال بالزوجين.

وعلى مستوى منطقة أمريكا اللاتينية، تم اكتشاف إصابات بالفيروس في كل من البرازيل والأرجنتين والمكسيك والبيرو وجمهورية الدومينيكان والشيلي والإكوادور وكولومبيا.

كولومبيا ترصد أول حالة إصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة الكولومبية، أنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالبلد الجنوب أمريكي.وأوضحت الوزارة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الأمر يتعلق بمواطن كولومبي يبلغ من العمر 19 عاما عاد إلى البلاد من ميلانو بإيطاليا، التي تشهد تفشيا للوباء. وبعد تأكيد حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا المستجد، دعت الحكومة الكولومبية السلطات الإقليمية والمحلية إلى تفعيل خطط الطوارئ الخاصة "لمواجهة هذا التحدي الصحي العالمي". وأضاف البيان ذاته أن كولومبيا بدأت الاستعداد منذ ثمانية أسابيع لمواجهة مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.

ارتفاع عدد الإصابات إلى 22 في لبنان

أعلن لبنان عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22 حالة. وقال مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي المخصص لعزل ومعالجة الإصابات بفيروس كورونا في بيروت، في بيان أمس إنه تم تسجيل ست حالات مصابة بفيروس (كوفيد-19). وتابع أنه استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 87 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بينها 20 حالة احتاجت إلى دخول الحجر الصحي، فيما تلتزم بقية الحالات الحجر المنزلي. وحذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في وقت سابق من أن فيروس (كوفيد-19) في لبنان قد خرج من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار في البلاد بعد "تسجيل حالات مجهولة المصدر لدينا ونعمل على تتبعها".ولمواجهة انتشار الفيروس اتخذت السلطات اللبنانية إجراءات جديدة صارمة بإبقاء المؤسسات التعليمية مغلقة حتى 14 مارس الجاري. ودعت لجنة وزارية لبنانية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا إلى تعليق عقد المؤتمرات وإغلاق النوادي الليلية ومراكز الترفيه والنوادي الرياضية والمعارض والمسارح ودور السينما.

خمس دول تشهد انتقالا محليا لكورونا

شهدت خمس دول أخرى الفلبين ونيوزيلندا وأيرلندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا انتقالا محليا لكوفيد-19، وفقا لتقرير حول الوضع اليومي لكوفيد-19 صدر عن منظمة الصحة العالمية مساء أمس الجمعة.

مقارنة باليوم السابق، تم تعديل تصنيف انتقال الفيروس لتلك الدول الخمس من "حالات واردة فقط" إلى انتقال محلي"، ما يصل بإجمالي عدد البلدان والمناطق التي حدث بها انتقال محلي للفيروس إلى 41 بالإضافة إلى الصين. وأشار التقرير إلى أنه قد تم تسجيل إجمالي 98192 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 على مستوى العالم حتى الساعة 10:00 بتوقيت وسط أوروبا أمس الجمعة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2873 حالة مقارنة باليوم السابق.

وخارج الصين، أبلغت 88 دولة ومنطقة عن تسجيل 17481 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بزيادة قدرها 2727 حالة مقارنة باليوم السابق. وتوفي 69 شخصا آخرين بكوفيد- 19، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 335. وذكر التقرير أن بوتان والكاميرون وصربيا وجنوب إفريقيا أبلغت عن حالات إصابة بكوفيد-19 لأول مرة خلال الـ24 ساعة الماضية حتى صباح أمس الجمعة.

تسجيل 46 حالة مؤكدة و4 وفيات في العراق

كشف العراق، أمس الجمعة، عن تسجيل 8 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ووفاة مصاب في محافظة كربلاء ما يرفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 46، والوفيات إلى 4.

وقدمت الحكومة العراقية، في وقت سابق، إحصائية عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" وأكدت تسجيل 38 إصابة، و3 حالات وفاة، فيما أخضع أكثر من 400 شخص للفحص للاشتباه بإصابتهم بالفيروس. وأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 8 إصابات مؤكدة بالفيروس، وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة تشمل "5 في العاصمة بغداد، وتأكيد إصابتين في السليمانية (كردستان في شمال العراق)، أحدهما رجل توفي سابقا وكان مشتبها بإصابته، والإصابة الثامنة لسيدة من كربلاء (تعاني من عدة أمراض مزمنة، وخضعت مؤخرا لعمليات جراحية وتوفيت لاحقا اليوم ) ". من جانبها، قالت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا" في كربلاء، مساء أمس الجمعة، أنها سجلت أول حالة وفاة بالفيروس على مستوى المحافظة، وهي الرابعة على مستوى البلاد. وسجل العراق أول إصابة بالفيروس في 24 فبراير الماضي، في حين سجلت أولى الوفيات الأربعاء الماضي.وفي 28 فبراير الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لـ 10 أيام.

الكويت توقف حركة الطيران مع 7 دول

قرر مجلس الوزراء الكويتي وقف حركة الطيران مع سبع دول لمدة أسبوع، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار وتفشي عدوى فيروس كورونا المستجد .

ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقب اجتماع استثنائي، فقد تقرر وقف جميع رحلات الطيران القادمة من والمغادرة إلى كل من بنغلاديش، الفلبين، الهند، سريلانكا، سوريا، لبنان، و مصر لمدة أسبوع. وحسب البيان، فإنه سيمنع دخول القادمين إلى الكويت من أي جنسية من حملة الإقامات الصالحة أو سمات الدخول السابقة وكذلك المحولين من مطارات أخرى ممن كانوا متواجدين في تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين على أن يسمح لمواطني دولة الكويت القادمين من تلك الدول الدخول على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي اللازمة.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن كل الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها هي لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بمن فيهم القادمون إلى البلاد من المقيمين فيها أو زائريها، وأنها لا تستهدف أفرادا ولا فئة ولا جنسية ولا دولا، مما يستوجب من الجميع أن يتفهم تلك الإجراءات ويستجيب لها تقديرا لخطورة الوباء.

فلسطين: 15 أمريكيا في الحجر الصحي ببيت لحم

قال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم، السبت، إنه تم وضع 15 أمريكيا بالحجر الصحي في فندق ببيت لحم بسبب فيروس كورونا.

ونوهت وكالة "رويترز"، صباح اليوم، السبت، إلى أنه لم يرد تعليق من مسؤولين أمريكيين في المنطقة.وقال المتحدث، إبراهيم ملحم "هناك وفد أمريكي من 15 شخصا كانوا من نزلاء الفندق، وهم لا زالوا موجودين فيما يتم التعامل معهم على أساس الحجر الصحي مثل باقي الأشخاص الموجودين".

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية بعد تأكيد إصابة أكثر من 12 حالة في بيت لحم.

وفاة نائب بالبرلمان الإيراني جراء كورونا

أفادت وكالة تسنيم، اليوم السبت، بوفاة النائب في البرلمان عن مدينة طهران فاطمة رهبر جراء إصابتها بفيروس "كورونا".

وفاطمة رهبر (56 عاما) هي نائب منتخب للبرلمان الجديد الحادي عشر، وكانت نائب عن طهران في الدورات 7 و8 و9 في البرلمان، عن حزب الإئتلاف الإسلامي المحافظ. وكان المتحدث باسم البرلمان الإيراني أسد الله عباسي قال إن 23 نائبا في البرلمان مصابون بفيروس "كورونا" من أصل 100 نائب أجروا فحوصات.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 124 بعد وفاة 17 في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق وقف كل النشاطات والفعاليات الرياضية، تحسبا لانتشار فيروس كورونا. كما فرضت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة قيودا على دخول محافظتي جيلان ومازندران الواقعتين بشمال البلاد للحد من انتشار الفيروس.

300 إصابة مؤكدة و17 وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية

رصدت ولاية فلوريدا الأمريكية حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر مسؤولو الصحة في الولاية.

ونقلت "سي إن بي سي" عن وزارة الصحة بالولاية أن سبعة أشخاص في الولاية ثبتت إصابتهم بالفيروس القاتل، موضحة أن الضحيتين شخصان في السبعينيات من العمر كانا قد سافرا إلى الخارج، أحدهما رجل من مقاطعة سانتا روسا، لديه مشاكل صحية أساسية، بينما الثاني مسن في منطقة فورت مايرز"

وتزامن الإعلان عن وفاتي فلوريدا، مع إصابة مسعفين طبيين في مطار لوس أنجلوس الدولي بفيروس كورونا، حيث تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 300 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة 17، بما في ذلك المبلغ عنهما في فلوريدا.

من جهته أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم السبت، إصابة 21 شخصا من ركاب السفينة السياحية "غراند برنسيس" بفيروس "كورونا"، وأكد أنه سيتم اتخاذ خطط حقيقية لحجر السفينة. وقال بنس في مؤتمر صحفي: "فيما يخص السفينة السياحية غراند برنسيس الراسية قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا منذ ليلة الأربعاء، أظهرت التحاليل إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا"​​​. مؤكداً أن "صحة الأمريكيين وسلامتهم على رأس أولوياتنا".ووجد آلاف المسافرين أنفسهم عالقين على متن هذه السفينة السياحية، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وقررت السلطات الأمريكية وضع السفينة قيد الحجر الصحي وفحص جميع ركابها. وأعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا أن المريض الذي توفي بفيروس كورونا، كان قد سافر مؤخرا على متن سفينة غراند برنسيس السياحية، وقد عاد من الرحلة البحرية من سان فرانسيسكو إلى المكسيك.

الإعلان عن أربع إصابات في أفغانستان

ذكرت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى أربع حالات.

وقال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة لـ"رويترز" للأنباء: "تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في إقليم هرات بغرب أفغانستان".ويقع إقليم هرات على الحدود مع إيران، إحدى أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا خارج الصين، إذ سجلت ما يربو على 4000 حالة إصابة وعشرات الوفيات.