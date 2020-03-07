كشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكتالونية عن توجه لنادي يوفنتوس لضم المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان خلال الفترة القادمة، حيث اعتبرت الصحيفة الكتالونية ان زيدان سيكون على رأس أولويات الفريق الايطالية.

ولفتت الصحيفة إلى أن اليوفي سيفكر بإغراء المدرب الفرنسي من خلال نقله إلى اليوفنتوس أرينا بتقديم عرض براتب قد يصل إلى 8 مليون أورو في الموسم، بهدف الحصول على خدماته، وهو الذي يحتل مع الريال حالياً صدارة ترتيب الدوري الاسباني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة بعد فوزه في الكلاسيكو الأخير.