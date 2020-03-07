تدمير لغم تقليدي الصنع بسيدي بلعباس
دمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني، أمس الجمعة، في ولاية سيدي بلعباس، لغما تقليدي الصنع واسترجعت كمية من الذخيرة، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.
وأوضحت الوزارة أنه : "في إطار مكافحة الإرهاب، وخلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة تفاسور، ولاية سيدي بلعباس/ن.ع.2، كشفت ودمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 مارس 2020، لغما (01) تقليدي الصنع واسترجعت كمية من الذخيرة".
وتباع بيان الوزارة أنه: "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود بكل من عين الدفلى/ن.ع1 وتلمسان/ن.ع2، تاجري (02) مخدرات وضبطت (46) كيلوغراما و(795) غراما من الكيف المعالج، كما أوقف عناصر الدرك الوطني، بالنعامة/ن.ع.2، تاجر (01) مخدرات بحوزته (01) كيلوغراما من نفس المادة و شخصين (02) على متن شاحنة صغيرة محملة بعشرة (10) قناطير من مادة التبغ ببسكرة/ن.ع.4".
وفي سياق متصل، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6، أربع (04) مولدات كهربائية وخمسة (05) مطارق ضغط، في حين تم إحباط محاولات تهريب كمية معتبرة من الوقود تقدر بـ(8120) لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة/ن.ع5، وفق المصدر.
ومن جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني بغليزان /ن.ع.2، شخصين (02) بحوزتهما طائرتين (02) بدون طيار مجهزتين بكاميرا.