دمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني، أمس الجمعة، في ولاية سيدي بلعباس، لغما تقليدي الصنع واسترجعت كمية من الذخيرة، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة أنه : "في إطار مكافحة الإرهاب، وخلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة تفاسور، ولاية سيدي بلعباس/ن.ع.2، كشفت ودمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 06 مارس 2020، لغما (01) تقليدي الصنع واسترجعت كمية من الذخيرة".

وتباع بيان الوزارة أنه: "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود بكل من عين الدفلى/ن.ع1 وتلمسان/ن.ع2، تاجري (02) مخدرات وضبطت (46) كيلوغراما و(795) غراما من الكيف المعالج، كما أوقف عناصر الدرك الوطني، بالنعامة/ن.ع.2، تاجر (01) مخدرات بحوزته (01) كيلوغراما من نفس المادة و شخصين (02) على متن شاحنة صغيرة محملة بعشرة (10) قناطير من مادة التبغ ببسكرة/ن.ع.4".

وفي سياق متصل، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست/ن.ع.6، أربع (04) مولدات كهربائية وخمسة (05) مطارق ضغط، في حين تم إحباط محاولات تهريب كمية معتبرة من الوقود تقدر بـ(8120) لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة/ن.ع5، وفق المصدر.

ومن جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني بغليزان /ن.ع.2، شخصين (02) بحوزتهما طائرتين (02) بدون طيار مجهزتين بكاميرا.