يعقد ظهر غد الأحد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وأكد ذات المصدر أن جدول أعمال المناقشة والمصادقة يتضمن عروضا تتعلق بتطوير النشطات في قطاعات الطاقة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والموارد المائية والسياحة والصناعة التقليدية والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة.

كما يستمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الدولية المرتبطة بفيروس كورونا والتدابير المتخذة في الجزائر لمواجهة هذه الحالة -يضيف ذات المصدر-.