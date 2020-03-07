عبر اليوم وسيط الجمهورية، كريم يونس، عن أسفه على الطريقة التي تصرف بها والي مستغانم مع السيدة التي تقربت منه لمحاولة لفت انتباهه لوضعيتها الاجتماعية و مساعدتها على حلها.

و جاء في بيان وسيط الجمهورية :" لقد اطلعت بكثير من الأسف على الطريقة التي أجاب بها والي ولاية مستغانم على سيدة حاولت لفت انتباهه لوضعيتها الاجتماعية ومساعدتها على حله".

و أضاف "إن طريقة التعامل والإجابة التي اعتمدها المعني منافية للمعاملة السوية التي يجب على عون الدولة أن يتحلى بها ، وهي تستحق الإدانة المطلقة، باعتبارها تذهب عكس التوجيهات الرسمية والتعليمات التي أصر عليها السيد رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة والولاة، بحضور وسيط الجمهورية".

و ختم وسيط الجمهورية :"إنني إذ أخذت علما بالموقف الأولي للوزارة الوصية، أدعو جميع المسؤولين خاصة الذين هم على علاقة مباشرة بالمواطنين أن يتحلوا بأقصى درجات اللياقة ونكران الذات في التعامل مع المواطنين وأن يثبتوا بالفعل، من خلال تفانيهم في أعمالهم، أنهم جديرون بالثقة الموضوعة فيهم من أجل خدمة الوطن والمواطن، في ظل الجمهورية الجديدة.