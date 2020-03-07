تعثر رائد الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، شباب بلوزداد أمام مضيفه أولمبي الشلف(2-2)، اليوم السبت ضمن فعاليات الجولة الـ21، في الوقت الذي عادت فيه شبيبة الساورة بنقطة من مدينة وهران، بتعادلها أمام المولودية المحلية (1-1).

ففي مدينة الشلف، كان شباب بلوزداد قريب من تحقيق الفوز لكن المحليين رفضوا السقوط داخل الديار رغم غياب جمهوره المعاقب من قبل الرابطة المحترفة لكرة القد.

خلال مجريات الشوط الأول، فاجأ اللاعب بن عمران الضيوف بهدف أول في الدقيقة الـ41. وبعد العودة من غرف تغيير الملابس، تمكن الشباب من تسجيل هدفين في الدقائق 58 و63 عبر كل من سعيود ونساخ على التوالي. حاول أصحاب الضيافة العودة في النتيجة إلى غاية الدقيقة 72 أين تمكن اللاعب بن حملة من هز شباك أبناء العقيبة مجددا.

رغم نتيجة التعادل، يواصل الشباب تصدره للبطولة برصيد 40 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الوصيف الجديد وفاق سطيف، في الوقت الذي يحتل فيه أولمبي الشلف المرتبة الـ12 برصيد 25 نقطة بمعية أهلي برج بوعريريج.

ومن جانبها، عادت شبيبة الساورة بنقطة من تنقلها لمدينة ''الباهية'' بعد تعادلها أمام المولودية المحلية رغم صعوبة اللقاء. تمكن الضيوف من افتتاح باب التسجيل في الرمق الأخير من الشوط الأول عبر اللاعب سعد, ولكن المولودية عدلت الكفة عبر اللاعب منصوري (د78). نتيجة التعادل، تضع كلا الفريقين في المرتبة السادسة برصيد 30 نقطة.

وبدوره، انتهى لقاء نادي بارادو والجار اتحاد الجزائر الذي جرى وقائعه بملعب 5 جويلية بالتعادل الايجابي 1-1. بعد أن افتتح ''الاتحاد'' باب التسجيل النتيجة في الدقيقة الـ82 عبر اللاعب زواري، عاد نادي بارادو في الوقت بدل الضائع (د90 + 6) بفضل اللاعب بوزوق. التعادل يضع كل من نادي الأكاديمية والاتحاد في المرتبة ال9ـ برصيد 26 نقطة رفقة اتحاد بلعباس.

وفي مؤخرة الترتيب، تنفس المتذيل الترتيب نصر حسين داي قليلا بعد أن أطاح بالضيف شباب قسنطينة (1-0). وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب عزي (د45) مهديا بذلك فريقه 3 نقاط ثمينة رغم أن النصرية تواصل مكوثها في المرتبة الأخيرة برصيد 19نقطة مع نجم مقرة، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد شباب قسنطينة في النقطة 31 وفي المرتبة الخامسة.

وفي لقاء آخر، عادت جمعية عين مليلة بالزاد الكامل من تنقلها لمواجهة نجم مقرة (1-0). وجاء الهدف الوحيد في اللقاء بأقدام اللاعب دمان حمزة في الدقيقة 86. الفوز يضع ''الجمعية'' في المرتبة الثامنة برصيد 29 نقطة، بينما أضحى ''النجم'' يحتل المرتبة الأخيرة برصيد 19 نقطة بمعية نصر حسين داي.

النتائج الكاملة:

الخميس 5 مارس :

اتحاد بسكرة - وفاق سطيف 0-2

أهلي برج بوعريريج - مولودية الجزائر 3-0

شبيبة القبائل - اتحاد بلعباس 2 -0

السبت 7 مارس:

نصر حسين داي - شباب قسنطينة 1-0

نجم مقرة - جمعية عين مليلة 0-1

مولودية وهران - شبيبة الساورة 1-1

نادي بارادو - اتحاد الجزائر 1-1

أولمبي الشلف - شباب بلوزداد 2-2

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 40 21

2. وفاق سطيف 36 21

3. شبيبة القبائل 35 21

4. مولودية الجزائر 34 20

5. شباب قسنطينة 31 21

6. مولودية وهران 30 21

--.شبيبة الساورة 30 21

8. جمعية عين مليلة 29 21

9. اتحاد بلعباس 26 21

--.نادي بارادو 26 20

--.اتحاد الجزائر 26 21

12.أ. برج بوعريريج 25 21

--.أولمبي الشلف 25 21

14.اتحاد بسكرة 21 21

15.نجم مقرة 19 21

--.نصر حسين داي 19 21.