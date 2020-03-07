النتائج الجزئية للجولة الـ21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي انطلقت يوم الخميس على أن تختتم اليوم السبت.

الخميس 5 مارس :

اتحاد بسكرة - وفاق سطيف 0-2

أهلي برج بوعريريج - مولودية الجزائر 3-0

شبيبة القبائل - اتحاد بلعباس 2 -0

السبت 7 مارس:

نصر حسين داي - شباب قسنطينة 1-0

نجم مقرة - جمعية عين مليلة 0-1

مولودية وهران - شبيبة الساورة 1-1

نادي بارادو - اتحاد الجزائر 1-1

أولمبي الشلف - شباب بلوزداد 2-2

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 40 21

2. وفاق سطيف 36 21

3. شبيبة القبائل 35 21

4. مولودية الجزائر 34 20

5. شباب قسنطينة 31 21

6. مولودية وهران 30 21

--.شبيبة الساورة 30 21

8. جمعية عين مليلة 29 21

9. اتحاد بلعباس 26 21

--.نادي بارادو 26 20

--.اتحاد الجزائر 26 21

12.أ. برج بوعريريج 25 21

--.أولمبي الشلف 25 21

14.اتحاد بسكرة 21 21

15.نجم مقرة 19 21

--.نصر حسين داي 19 21.