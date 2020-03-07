الرابطة الثانية: نتائج الجولة الـ22

رياضة
7 مارس 2020 () - إ.ب/وأج
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النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ22 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم السبت، بعدما افتتحت الخميس الفارط :

السبت :

اتحاد عنابة - شبيبة بجاية                    3 - 1

مولودية بجاية - أولمبي أرزيو               1 - 1

جمعية الخروب - مولودية العلمة            1 - 0

دفاع تاجنانت - سريع غليزان               4 - 0

أولمبي المدية - أمل الأربعاء         1 - 0

شبيبة سكيكدة - جمعية وهران               1 - 0

مولودية سعيدة  - وداد تلمسان               2 - 1

 

        الخميس :

اتحاد الحراش -  أمل بوسعادة        2 - 1

 

    الترتيب                   نقاط    لعب

1. أولمبي المدية            42     22

2. شبيبة سكيكدة            39     22

3. وداد تلمسان              36     22

4. أمل الأربعاء             35     22

5. سريع غليزان            33     22

--. مولودية العلمة          33     22

7. جمعية وهران          32      22

--. جمعية الخروب        32      22

9. اتحاد عنابة             29      22 

10. مولودية سعيدة       28      22

11. دفاع تاجنانت        27      22

12. أمل بوسعادة         26      22

--. أولمبي أرزيو         26      22

14. شبيبة بجاية           24     22

15. اتحاد الحراش       22     22

--. مولودية بجاية       22     22.

 

 

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