الرابطة الثانية: نتائج الجولة الـ22
النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ22 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم السبت، بعدما افتتحت الخميس الفارط :
السبت :
اتحاد عنابة - شبيبة بجاية 3 - 1
مولودية بجاية - أولمبي أرزيو 1 - 1
جمعية الخروب - مولودية العلمة 1 - 0
دفاع تاجنانت - سريع غليزان 4 - 0
أولمبي المدية - أمل الأربعاء 1 - 0
شبيبة سكيكدة - جمعية وهران 1 - 0
مولودية سعيدة - وداد تلمسان 2 - 1
الخميس :
اتحاد الحراش - أمل بوسعادة 2 - 1
الترتيب نقاط لعب
1. أولمبي المدية 42 22
2. شبيبة سكيكدة 39 22
3. وداد تلمسان 36 22
4. أمل الأربعاء 35 22
5. سريع غليزان 33 22
--. مولودية العلمة 33 22
7. جمعية وهران 32 22
--. جمعية الخروب 32 22
9. اتحاد عنابة 29 22
10. مولودية سعيدة 28 22
11. دفاع تاجنانت 27 22
12. أمل بوسعادة 26 22
--. أولمبي أرزيو 26 22
14. شبيبة بجاية 24 22
15. اتحاد الحراش 22 22
--. مولودية بجاية 22 22.