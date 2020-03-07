النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ22 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم السبت، بعدما افتتحت الخميس الفارط :

السبت :

اتحاد عنابة - شبيبة بجاية 3 - 1

مولودية بجاية - أولمبي أرزيو 1 - 1

جمعية الخروب - مولودية العلمة 1 - 0

دفاع تاجنانت - سريع غليزان 4 - 0

أولمبي المدية - أمل الأربعاء 1 - 0

شبيبة سكيكدة - جمعية وهران 1 - 0

مولودية سعيدة - وداد تلمسان 2 - 1

الخميس :

اتحاد الحراش - أمل بوسعادة 2 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي المدية 42 22

2. شبيبة سكيكدة 39 22

3. وداد تلمسان 36 22

4. أمل الأربعاء 35 22

5. سريع غليزان 33 22

--. مولودية العلمة 33 22

7. جمعية وهران 32 22

--. جمعية الخروب 32 22

9. اتحاد عنابة 29 22

10. مولودية سعيدة 28 22

11. دفاع تاجنانت 27 22

12. أمل بوسعادة 26 22

--. أولمبي أرزيو 26 22

14. شبيبة بجاية 24 22

15. اتحاد الحراش 22 22

--. مولودية بجاية 22 22.