اقتنصت شبيبة سكيكدة مركز الوصافة بمفردها إثر فوزها "الغالي" على جمعية وهران (1-0)، لتُضيّق الخناق على الرائد أولمبي المدية، المحافظ على "مقود" الريادة بسيطرته على لقاء القمة أمام أمل الأربعاء (1-0) في حين تبقى الأمور على حالها في أسفل سلم الترتيب، عقب تكملة مباريات الجولة الـ 22 من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, اليوم السبت.

وعرف المتصدر أولمبي المدية كيفية الإطاحة بضيفه أمل الأربعاء بنتيجة (1-0)، بفضل هدف خلف الله (د 69)، ليعزز فريق عاصمة "التيطري" تسيده لسلم الترتيب العام برصيد 42 نقطة. بينما استقر "الأمل" عند المركز الرابع (35 ن).

وحققت شبيبة سكيكدة نتيجة باهرة باقتناصها مركز الوصافة بمفردها, حينما أطاحت بمعقلها بجمعية وهران (1-0)، بهدف آخر من مهاجمها الجديد خير الدين مرزوقي (د 44)، الذي أمضى هدفه الثالث تواليا من أصل ثلاث مقابلات.

وبالتالي يسجل ابن مدينة عين الدفلى، عودة قوية إلى أجواء المنافسة بعد غياب طويل دام أربع سنوات كاملة استنفذ خلالها اللاعب السابق لمولودية الجزائر، العقوبة المسلطة عليه من قبل السلطات الكروية، إثر ثبوت تناوله للمنشطات.

وبهذا يواصل فريق أبناء "روسيكادا" سلسلة نتائجه الإيجابية ويفض شراكة الصف الثاني لصالحه برصيد 39 نقطة على بعد ثلاث خطوات من رائد الترتيب.

وسقط الوصيف السابق بالشراكة، وداد تلمسان، بميدان مولودية سعيدة (1-2)، متراجعا بذلك إلى المرتبة الثالثة بمجموع 36 نقطة. أما المولودية السعيدية فقد ارتقت إلى المرتبة العاشرة (28 ن).

وسقط سريع غليزان بنتيجة ثقيلة في ملعب دفاع تاجنانت (4-0)، عطّلت طموحه في الاقتراب أكثر من ثلاثي الطليعة، حيث تجمّد رصيد "السريع" عند النقطة 33 تضعه خامسا في الترتيب العام. بينما صعد الفريق التاجنانتي إلى المركز الـ11 (27ن).

ويشترك فريق مولودية العلمة في المقعد الخامس لجدول ترتيب المحترف الثاني (33ن) مع سريع غليزان، عقب سقوطه هو كذلك بميدان جمعية الخروب (0-1)، في حين يتنافس "الخروبية" على الصف السابع مع جمعية وهران (32 ن).

وتفوق اتحاد عنابة على ضيفه شبيبة بجاية بواقع (3-1)، ما يسمح له بالانفراد بالصف التاسع (29 ن)، في حين يواصل "البجاوية" الغرق في مؤخرة الترتيب (الـ14، 24).

واختطف أولمبي أرزيو نقطة ثمينة من عقر ديار مولودية بجاية (1-1)، تضعه عند الصف الـ12 (26 ن) بمعية أمل بوسعادة، في حين تعقدت وضعية المولودية البجاوية أكثر في ذيل الترتيب (22 ن) رفقة اتحاد الحراش الذي لم يكفه فوزه عند افتتاح الجولة على أمل بوسعادة (2-1).

النتائج:

السبت :

اتحاد عنابة - شبيبة بجاية 3 - 1

مولودية بجاية - أولمبي أرزيو 1 - 1

جمعية الخروب - مولودية العلمة 1 - 0

دفاع تاجنانت - سريع غليزان 4 - 0

أولمبي المدية - أمل الأربعاء 1 - 0

شبيبة سكيكدة - جمعية وهران 1 - 0

مولودية سعيدة - وداد تلمسان 2 - 1

الخميس :

اتحاد الحراش - أمل بوسعادة 2 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي المدية 42 22

2. شبيبة سكيكدة 39 22

3. وداد تلمسان 36 22

4. أمل الأربعاء 35 22

5. سريع غليزان 33 22

--. مولودية العلمة 33 22

7. جمعية وهران 32 22

--. جمعية الخروب 32 22

9. اتحاد عنابة 29 22

10. مولودية سعيدة 28 22

11. دفاع تاجنانت 27 22

12. أمل بوسعادة 26 22

--. أولمبي أرزيو 26 22

14. شبيبة بجاية 24 22

15. اتحاد الحراش 22 22

--. مولودية بجاية 22 22.