أقدم مساء اليوم مجهولون، على قتل عامل بشركة سوناطراك بالمنطقة المسماة "حاسي الشقة" التابعة لإقليم مدينة حاسي مسعود، وقال مصدر موثوق لـ"الخبر" أن الضحية يعمل في منصب مراقب لآبار النفط .

وبحسب مصدرنا، فإن الضحية قتل بطلقات نارية من طرف مجهولين أرادوا الاستيلاء على المركبة التي كان على متنها رفقة السائق عائدين من مهمة عمل إلى ورشات تابعة للمؤسسة الوطنية للتنقيب "أونافور".

وفور وقوع جريمة القتل، قامت عناصر الدرك الوطني بالبحث عن الجناة الذين لاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة في صحراء حاسي مسعود.