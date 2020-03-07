كشف مصدر موثوق ، عن إنهاء مهام مدير شركة " أمالو أف سي بي " بحاسي مسعود وهي المؤسسة التي كان يعمل بها الرعية الايطالي الذي أصيب بفيروس كورونا ورحل إلى بلاده .

وأفاد المصدر ذاته، أن المدير المنتهية مهامه كان في عطلة وهي الفترة التي برزت فيها قضية اكتشاف الرعية الايطالي الذي أصيب بفيروس كورونا وما رافقها من ضجة بقواعد الحياة بالشركات البترولية، لاسيما قاعدة الحياة " واد تاه أمالو" بحاسي بركين.

ولم يستبعد مصدرنا أن يكون قرار إنهاء مهام المسؤول المذكور له علاقة بقضية فيروس كورونا الذي سجل لدى الرعية الأجنبي، في الوقت الذي راج الحديث عن إنهاء مهام مسؤول كبير بالمديرية العامة لشركة سوناطراك على خلفية القضية ذاتها.