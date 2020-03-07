أظهرت نتائج تحاليل العينات بمعهد باستور بالعاصمة سلامة الشخص الذي تم وضعه ليلة الخميس إلى الجمعة الماضية بولاية تيسمسيلت تحت الحجر الصحي سلامته من فيروس كورونا حيث أكد المكلف بالإعلام بمديرية الصحة والسكان مساء اليوم السبت لـ"الخبر" أن التحاليل أسفرت عن نتائج سلبية وبذلك سيتم رفع الحجر الصحي عن المعني وهو مغترب قدم من فرنسا ويبلغ من العمر 77 سنة وسيغادر المؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت في اليوم الموالي.

وفي الوقت الذي ستغادر هذه الحالة الحجر الصحي، أكد محدثنا أن حالة أخرى مشتبه إصابتها بفيروس كورونا تم وضعها مساء اليوم السبت تحت الحجر الصحي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد حوالي 55 كلم عن تيسمسيلت يتعلق الأمر بامرأة تبلغ من العمر 29 سنة مغتربة قدمت من كندا ودخلت التراب الجزائري في 21 من شهر فيفري وقد قامت المصالح المعنية بأخذ العينات وإرسالها والى معهد باستور بالعاصمة لتأكيد الإصابة أو نفيها .