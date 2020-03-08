يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عدد من الموقوفين خلال مسيرة أمس السبت، من بينهم الناشط سمير بلعربي والصحفي خالد درارني.

قضى هؤلاء ليلتهم بأمن دائرة الرويبة، أين أقتيدوا عقب توقيفهم على هامش مسيرة السبت التي أجهضتها قوات الأمن بالقوة، أين تعرض عدد من المتظاهرين للتعنيف.

وفيما تم إطلاق سراح عدد من الموقوفين أبقت مصالح الأمن على عدد منهم من بينهم الناشط سمير بلعربي الذي استفاد مؤخرا من حكم البراءة بعد أن قضى أشهر في السجن.

وأيضا الصحفي خالد درارني الذي سبق أن تم توقيفه عدة مرات، قضاء درارني ليلته في مخفر الشرطة أدى الى استهجان واسع من قبل الصحفيين بحكم أن المعني ساعة توقيفه كان يقوم بعمل الصحفي في تغطية المسيرة.

ودعا هؤلاء الى تنظيم وقفة تضامنية صباح اليوم أمام محكمة سيدي امحمد للتضامن مع خالد درارني.