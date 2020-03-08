كشفت دراسة جرى عرضها في لقاء لجمعية القلب الأمريكية، أن زيت الزيتون مفيد جداً للصحة، ويساعد على إطالة عمر عضلة القلب.

وكشف الباحثون أن الجسم يستفيد كثير من إدراج زيت الزيتون ضمن مكونات الطعام، سواء جرى تناوله بشكل طبيعي، أو عند استخدامه في عملية الطهي.

وأوضحت الدراسة أن تعويض خمس غرامات من الزبدة أو "المايونيز" بالكمية نفسها من زيت الزيتون، يؤدي إلى خفض احتمال الإصابة بمرض الشريان التاجي بنسبة 7 في المائة.

أما من استهلكوا أكثر من سبع غرامات من زيت الزيتون في اليوم الواحد، فتراجع احتمال إصابتهم بمرض القلب بـ15 في المئة، واعتمدت الدراسة على بيانات لآلاف الأشخاص في الولايات المتحدة.

وأوضحت الدراسة أن زيت الزيتون البكر، وهو نوع ممتاز يجري عصره من دون تسخين ولا مواد كيماوية، يفرز أقل المستويات من الدهون المتحولة والمواد الضارة، حين يجري تسخينه.

وكانت دراسات سابقة قد حذرت من استخدام زيت الزيتون في الطهي أو القلي، حتى لا يتعرض لحرارة عالية، وحثت على اللجوء إلى الزيوت النباتية الأخرى لأنها أقل ضررا، لكن هذه النصيحة غير دقيقة من الناحية العلمية، بحسب الخبراء.