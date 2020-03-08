أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن إنشاء جائزة وطنية موجهة للمرأة الجزائرية المبدعة في شتى المجالات.

وقال الرئيس تبون خلال إشرافه على حفل بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة: بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، إلى جانب وجوه نسوية سياسية وأخرى تنشط في مجالات الاقتصاد والإعلام، فضلا عن ممثلات عن الحركات النقابية والمجتمع المدني ومجاهدات، "يسعدني بهذه المناسبة الكريمة، أن أعلن عن إنشاء الجائزة الوطنية للمرأة المبدعة الموجهة لاحتفاء سنوي بالنساء الجزائريات المبدعات المتميزات في كل المجالات، اعترافا لجهودهن وتثمينا لإنجازاتهن وتحفيزا لهن على شق طريقهن بكفاءة وجدارة في شتى المجالات".

وأشاد تبون المساهمات المبدعة والمتميزة للمرأة الجزائرية في بناء الدولة الجزائرية الجديدة والدفاع عليها وصيانتها.