يواصل فيروس كورونا بث الرعب والقلق في العالم، فيما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية مع تشديد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها بعض الدول لمواجهة تفشي الفيروس القاتل.

أصاب فيروس كورونا نحو 100 ألف حول العالم في 93 دولة و3 أقاليم ذاتية الحكم، وحصد أرواح 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى انتشار الفيروس عربيا إلى تعليق العمرة، وتأجيل وإلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الوطن العربي وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

الجزائر



كشفت وزارة الصحة الجزائرية، مساء السبت، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 19.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لكورونا، الأولى تخص شخصاً من نفس عائلة 16 مصاباً بالفيروس، في محافظة البليدة شمالي البلاد، والثانية تخص مهاجراً جزائرياً عاد مؤخراً من دولة أوروبية (دون ذكرها).

ووفق الوزارة، فإن عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في البلاد ارتفع إلى 19 شخصاً، بينهم إيطالي تم ترحيله قبل أيام.

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 62 حالة حتى الآن.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة للحالة العامة للمصابين، فقد تم دخول ثلاث حالات إلى العناية المركزة الأسبوع الماضي، اثنتان منهم حالتهما مستقرة، في حين أن الحالة الثالثة حالتها ما زالت خطرة.

وأكدت أن الحالة الصحية للمتواجدين بالحجر الصحي جيدة ومستقرة، مشيرة إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، تحت إشراف فريق طبي في جميع التخصصات، لافتا إلى خروج 10 حالات من الحجر الصحي بعد الإجراءات الطبية اللازمة.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بقرارات وزارة الصحة وتجنب التجمعات، داعية كل من طبق عليه الحجر المنزلي، للتعاون مع الفريق الطبي، حفاظا على سلامة المجتمع الكويتي، وتجنبا للمساءلة القانونية.

الإمارات



أعلنت وزارة الصحة في الإمارات إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لديها ارتفع من 30 إلى 45 مع إعلان دول أخرى في الخليج العربي عن حالات إصابة جديدة.

وطالبت الإمارات كافة المواطنين والمقيمين عدم السفر إلى الخارج وقررت إغلاق جميع المدارس لمدة شهر اعتبارا من اليوم الأحد.

وتم إلغاء أو إرجاء أحداث في أنحاء البلد فيما تقام أحداث أخرى مثل سباقات الخيل ومباريات كرة القدم في أماكن مغلقة دون جمهور.

السعودية



أما في السعودية فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الكلي للحالات إلى 7، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن عدة إجراءات وقائية واحترازية تخص المسافرين القادمين إلى المملكة للحد من انتشار الفيروس.

وذكر بيان لوزارة الصحة السعودية تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بالمرض لمواطنة قادمة من إيران عبر البحرين والحالة الأخرى لمواطنة قادمة من النجف بالعراق عبر الإمارات.

وقررت السلطات تعليق الدراسة بمحافظة القطيف، لمدة أسبوعين، اعتبارا من الأحد، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

البحرين



كشفت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 6 حالات إصابة إضافية تأكدت في البلاد مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 62.

وأظهرت الإحصائيات أن حالة واحدة بحاجة لعناية، فيما توجد 61 حالة لا تحتاج إلى علاج، فيما أجرت الوزارة حتى الآن 6420 فحصًا طبيًا، تبينت أن نتائج 6358 منه سليمة.

وأوضحت أن عدد حالات التعافي بلغت 4 حالات حتى الآن.

العراق

وفي العراق أعلنت السلطات عن سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، بينها إغلاق دوائر حكومية ومزارات دينية وإيقاف تسيير رحلات القطارات بين بغداد ومدن الجنوب.

وسجل العراق 47 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص قدموا من إيران، توفي منهم 4 مرضى، فيما تعافي 4 آخرون، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.



قطر



كشفت وزارة الصحة القطرية عن ارتفاع عدد إصابات فيروس "كورونا" إلى 12، بعد تسجيل حالة جديدة.

وذكر بيان للوزارة أن "المصاب مواطن قطري ممن عادوا من إيران في الفترة الأخيرة، وخضع للحجر الصحي فور وصوله للبلاد.. بذلك يصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 12 حالة حتى الآن".

واتخذت قطر عدة إجراءات لمحاصرة تفشي الفيروس شملت فرض قيود على دخول البلاد برا وبحرا وجوا.

وتعد إيران، أحد أبرز البؤر التي شهدت تفشيا لـ"كورونا"؛ ما دعا دولا عدة، لا سيما في الخليج، إلى اتخاذ تدابير شملت منع السفر إليها، وإجلاء مواطنيها من هناك.

فلسطين

وفي فلسطين أعلن عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 19 شخصا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في بيان، إن "وزارة الصحة أفادت بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم (جنوب الضفة الغربية) إلى 19 إصابة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة".

وأوضح ملحم، أن المصابين الجدد ممن خالطوا مصابين سابقين تواجدوا في فندق "أنجل" بمدينة بيت لحم.

مصر

أم في مصر ، فقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) على متن باخرة في نهر النيل، وهو ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 48.

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد على متن الباخرة نفسها.

وأورد بيان صادر عن المنظمة ووزارة الصحة ، أن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض، حين كانوا على متن باخرة قادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أن السلطات تابعت الحالة الصحية لـ14 راكبا خالطوا في الباخرة سائحة تايوانية من أصل أميركي تبينت إصابتها بالفيروس عقب العودة إلى بلادها.