أمر والي برج بوعريريج، محمد بن مالك، التوقيف الفوري لمدير المؤسسة الاستشفائية بوزيدي لخضر، بسبب عدم معالجته النقائص الموجودة بذات المستشفى.

وأوضح بيان ولاية برج بوعريريج، أنه "على إثر الزيارة الميدانية الفجائية لوالي الولاية، إلى المؤسسة الاستشفائية بوزيدي لخضر، والتي وقف خلالها على عديد النقائص، قدم الوالي أوامر صارمة، لرفعها في مدة وجيزة".

وأضاف ذات البيان، أن الوالي قد "أوفد لجنة للتفتيش ومعاينة مدى تنفيذ تعليماته، حيث وقفت على حال المستشفى، ولاحظت عدم رفع هذه التحفظات".

وعليه أمر والي برج بوعريريج، بإنهاء مهام مدير المؤسسة الاستشفائية بوزيدي لخضر.