أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 20 حالة مؤكدة من بينهم 17 حالة تنتمي إلى نفس العائلة.

أكدت الوزارة اليوم الأحد في بيان لها، أن "الحالة الجديدة التي تم تسجيلها اليوم الأحد تتعلق برعية جزائرية أقامت بإسبانيا".

من جهة أخرى، أكد البيان أنه "تم إعادة وضع الشخص الذي خرج عن الحجر الصحي والذي لم تظهر عليه أعراض المرض، إلى مستشفى بوفاريك وهو الآن تحت المراقبة الطبية".

وقصد الحد من خطر استيراد وتفشي هذا الوباء العالمي، تنصح وزارة الصحة المواطنين الجزائريين المضطرين للذهاب إلى بلدان نشاط هذا الوباء أن "يؤجلوا رحلاتهم إلا للضرورة القصوى وعليهم اتخاذ كل التدابير الوقائية لتفادي العدوى".