استشهد جنديين، أمس، بولاية الشلف، اثر انفجار لغم تقليدي ، حسب ما اشار اليه بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وورد في البيان "خلال عملية بحث وتمشيط، نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة بني بوعتاب بالشلف واثر انفجار لغم تقليدي الصنع استشهد عسكريان برتبة عريف متعاقد ويتعلق الأمر بكل من بلال بوسكاية وباديس نواصرية".

وأضاف البيان "على اثر هذا المصاب الجلل، يتقدم اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وذويهما، مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل دون هوادة جهوده مهما كانت التضحيات في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني".