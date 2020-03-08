أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم، أحكام في عدة قضايا متعلقة بمعتلقي الحراك، حسب ما كشفت عنه اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.

في ما يخص الناشطة ياسمين سي الحاج محند، فقد أدينت بشهرين غير نافذين ما يعني مغادرتها السجن اليوم. وهي نفس العقوبة التي سلطت ضد الأستاذ الجامعي حميد حمداش الذي يغادر السجن اليوم هو أيضا.

فيما سلطت أثقل عقوبة ضد كل سعد الدين يوسف اسلام وزهير هواري، وهما الشابين اللذان قاما بدفع شرطي كان يرش المتظاهرين بالغاز من أعلى شاحنة للشرطة خلال الأسابيع الأولى من الحراك.

أما في ما يخص الموقوفين أمس خلال مسيرة السبت فيمثل حوالي 33 متظاهرا بالاضافة الى الصحفي خالد درارني ولحد الساعة تم تسليم استدعاء مباشر للمحاكمة لعدد منهم في انتظار البقية.