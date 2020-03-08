أعلن مدير الصحة والسكان بولاية مستغانم توفيق محمد خليل، اليوم الأحد، عن العثور بمدينة مستغانم على الشخص المصاب بفيروس كورونا الذي كان قد فر أمس السبت من مستشفى بوفاريك (ولاية البليدة)، وهو يعاني من اضطرابات نفسية حيث تم عزله بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بتيجديت.

وأوضح خليل لوكالة الأنباء الجزائرية أن مصالح الاستعجالات للمؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية "استقبلت في حدود الساعة الثانية صباح اليوم الأحد حالة مرضية نفسية تم بعد التحريات التأكد من أنها الحالة المصابة بفيروس كورونا التي فرت من مستشفى بوفاريك " .

وتم على الفور القيام بكل إجراءات العزل الخاصة بهذه الحالة والتكفل بكل الأشخاص القريبين أو الذين كانوا على اتصال بها، وفق المسؤول.

من جهته، أوضح رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان لولاية مستغانم، الدكتور محمد بن أحمد، أن خلية اليقظة الولائية قامت بالتنقل إلى مكان العثور على المعني الذي كان "شبه عاري بوسط مدينة مستغانم"، مؤكدا انه تم وضع قائمة لكل الأشخاص الذين كان لهم اتصال بهذا المصاب بالفيروس.

وأضاف انه تم الحجر على المريض المختل عقليا ومحاولة تهدئته وتبليغ الوزارة الوصية . كما ستقوم الخلية بالمتابعة الصحية للمعنيين الذين كانوا على الاتصال بالمصاب لحظة العثور عليه وهم 5 أشخاص بالإضافة إلى الطاقم الطبي وشبه الطبي المناوب بهذه المؤسسة الاستشفائية لمدة 14 يوما".