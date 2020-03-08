أقر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، بالظروف غير اللائقة التي يتم فيها عزل بعض المصابين بفيروس كورونا أو الحالات المشتبه، "حقيقة لاسيما فيما يتعلق بالمؤسسة الاستشفائية لبوفاريك التي تشهد ضغطا بسبب عدد المعزولين.

وأوضح بن بوزيد وفي رده على سؤال - على هامش احتفالية أشرف عليها رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة-، فيما يتعلق بالفيديوهات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول الظروف غير اللائقة التي يتم فيها عزل بعض المصابين بفيروس كورونا أو الحالات المشتبه فيها، بأنه "حقيقة فيما يتعلق بالمؤسسة الاستشفائية لبوفاريك التي تشهد ضغطا (بسبب عدد المعزولين)، تم وضع المعنيين بأقسام كانت مخصصة للأمراض الوبائية كالكوليرا، لكن تم تحويلهم بعد ذلك إلى أقسام أخرى لا بأس بها"، وطمأن الوزير بأن الوضع "متحكم فيه لغاية الآن"، كما "يتواصل التحضير التدريجي لمجابهة التطورات المحتملة الخاصة بتفشي هذا الفيروس".

وأكد وزير الصحة أنه وجه تعليمات إلى مدراء المؤسسات بغية ضمان الوسائل والإمكانيات اللازمة التي من شأنها ضمان التكفل الأمثل بالمصابين بفيروس كورونا.