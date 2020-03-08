إطارات سوناطراك حاضرون في جنازة المهندس المغتال

أخبار الوطن
8 مارس 2020 () - موسى بقي
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حل مساء اليوم المدير الجهوي لشركة سوناطراك بحاسي مسعود " عمار نواصر " مرفوقا بإطارات المؤسسة وكذا مسؤولين بفروع المجمع ، بولاية باتنة لتشييع جنازة المهندس المغتال رميا بالرصاص على يد مجهولين بالمنطقة المسماة " حاسي الشقة " . 

وخصصت شركة سوناطراك بحاسي مسعود ، طائرتين لنقل وفد سوناطراك وكذا  نعش الضحية البالغ من العمر 27 سنة إلى مسقط رأسه ولاية باتنة ، أقلعتا ظهر اليوم من مطار كريم بلقاسم الدولي بحاسي مسعود نحو الولاية ذاتها . 

ولا يزال وقع  الحادثة الشنيعة  في نفوس عمال الشركات البترولية وزملاء الضحية بالخصوص ، أليما وخاصة وأن الضحية شاب معروف بخصاله وتفانيه في العمل مما جعله محبوبا في أوساط زملائه في الشركة .

جدير بالذكر أن الضحية مهندس بشركة سوناطراك ويعمل مراقب على مستوى أبار النفط ، وكانت آخر مهمة عمل قام بها تخص احدى ورشات المؤسسة الوطنية للتنقيب " أونافور " ، وعندما كان في طريق العودة إلى قاعدة الحياة ، تعقبهم مجهولين قاموا باطلاق النار على المركبة التي كان على متنها رفقة السائق ،حيث  أصيب الضحية  برصاصات استقرت بجسمه .

وقد باشرت مصالح الأمن تحقيقا في الواقعة ، ولا تزال الجهود الحثيثة لذات المصالح متواصلة للوصول إلى الفاعلين .

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