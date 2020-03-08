ارتفع عدد قتلى انهيار فندق في مقاطعة "فوجيان" جنوب شرق الصين إلى ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أصيب 38 آخرون تم نقلهم إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي ان" ، اليوم الأحد.

وقالت الشبكة "قُتل 10 أشخاص على الأقل في انهيار الفندق حتى بعد ظهر يوم الأحد.

وتم نقل إجمالي 38 شخصا مصابا إلى المستشفى. ومازال رجال الإنقاذ يبحثون عن 23 آخرين تحت الأنقاض".

وذكر المصدر أن فندق "شينجيا" بمدينة "تشوانتشو" بمقاطعة "فوجيان"، كان قد خصص كفندق حجر صحي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 أو للأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالمصابين.

وقد انهار المبنى في حوالي الساعة 7:15 مساء أمس السبت، وحوصر حوالي 70 شخصا كانوا يمكثون فيه تحت الأنقاض.

و أعلنت السلطات المحلية في وقت سابق من اليوم، أن الشرطة اعتقلت مالك الفندق المنهار للتحقيق في ملابسات هذا الحادث.

وبدأ تشييد المبنى-الذي تبلغ مساحته 7000 متر مربع في عام 2013. وتم تحويله في عام 2018 ، إلى فندق.

وأرسلت إدارة الإطفاء المحلية في مدينة "تشوانتشو" أكثر من 200 من رجال الإطفاء إلى الموقع, بينما أرسلت مقاطعة "فوجيان" 11 فريق بحث وإنقاذ تضم أكثر من 1000 من رجال الإطفاء.