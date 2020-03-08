ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الاحد بالجزائر العاصمة، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء.

و يتضمن جدول أعمال المناقشة والمصادقة عروضا تتعلق بتطوير النشاطات في قطاعات الطاقة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والموارد المائية والسياحة و الصناعة التقليدية والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة.

كما يستمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد حول تطور الوضعية الصحية الدولية المرتبطة بفيروس كورونا والتدابير المتخذة في الجزائر لمواجهة هذا الوضع.