دخل عمال محجرة بلدية سيدي أمحمد بن عودة المتاخمة لعاصمة الولاية غليزان ،التابعة لمؤسسة " كوسيدار "، صبيحة اليوم، في إضراب مفتوح عن العمل ،وهذا بسبب المشاكل المهنية التي أرهقتهم لاسيما توفير التجهيزات والنقل.

وقال عدد من العمال، بأنهم يعانون مشاكل مهنية ،أثرت على نشاطهم، لاسيما ما تعبق بانعدام الملابس المهنية الواقية التي تضمن سلامتهم، وغياب النقل عقب انتهاء عملهم، ما يدفعهم إلى يقطعون مسافات طويلة تصل إلى 8 كيلومترات سيرا، للوصول إلى منازلهم الواقعة بالبلدية مركز، بالإضافة إلى اهتراء الطريق المؤدي إلى مكان عملهم، وازدادت معاناتهم تفاقما شتاء حين تساقط الأمطار، كما اشتكوا من نوعية المياه التي تصلهم عبر الصهاريج،وما زاد من تفاقم المشاكل، وفتح قنوات الحوار مع الإدارة. والإسراع في احتواء جملة المشاكل المطروح دون أن تلوح بوادر لحلها.