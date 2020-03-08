استدعت مصالح الأمن المختصة في قضايا الفساد والي بومرداس الأسبق للتحقيق معه في قضايا تسيير الولاية.

وحسب ما علمناه فان الوالي الأسبق مدني فواتيح الذي عزله رئيس الجمهورية من منصبه محل تحقيق فيما يخص تسيير الولاية التي عرفت نقائص وتأخرا كبيرا في التنمية .

ومعروف عن الوالي الأسبق عن حبه للحملات الإعلامية الايجابية لفائدته خلال خرجاته الميدانية وتوزيعه عدد كبير من السكنات التساهمية على الموالين عن طريق المحاباة والتفضيل والتي تتطلب تحقيق من طرف وزير السكن لكشف ملف السكنات التساهمية التي وزعها الوالي عن طريق رئيس ديوانه السابق بدون المرور على الإجراءات القانونية التي يمر عبرها المواطنون.