قالت شركة النفط الروسية روسنفت اليوم الأحد إن الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من المنتجين على تقليص إنتاج النفط جرى تعويضه ب"الكامل و بسرعة" في السوق العالمية بالزيت الصخري الأمريكي و ان الاتفاق أصبح على هذا الأساس "بلا جدوى".

في تصريح ادل به لوكالة الإعلام الروسية، اعتبر المتحدث باسم شركة روسنفت ميخائيل ليونتييفوقال أن "جميع كميات النفط، التي جرى تقليصها نتيجة لتمديد اتفاق أوبك+ عدة مرات، جرى تعويضها بالكامل وبسرعة في السوق العالمية بالزيت الصخري الأمريكي".

و أضاف نفس المسؤول:"من وجهة نظر روسيا، أصبح هذا الاتفاق بلا معنى" معتبرا أن الآلية التي اعتمدت بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من المنتجين لم تعد تخدم مصالح روسيا إذ أن الولايات المتحدة تحركت سريعا لتعويض الكميات المفقودة في الأسواق العالمية.

و انتهى اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا يوم الجمعة بعد أن رفضت موسكو تأييد مزيد من الخفض في إنتاج النفط لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا لترد أوبك على ذلك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.

و جرى تمديد هذا الاتفاق، الذي أُعلن أول مرة في عام 2017، عدة مرات ولا يزال ساريا حتى 31 مارس الجاري.

و عقب اجتماع الجمعة اتفق الأعضاء على مواصلة متابعة تطورات سوق البترول وانعكاسات وباء فيروس كورونا و الإبقاء على إطار الحوار والتشاور حول إعلان التعاون الوارد في اتفاق 10 ديسمبر 2016 خاصة اللجنة المشتركة أوبيك خارج أوبيك و اللجنة التقنية المشتركة.

و أشار وزير الطاقة و رئيس ندوة أوبك, محمد عرقاب، في هذا السياق أن التعاون و المشاورات ستبقى قائمة وستكون أكثر كثافة لتقريب وجهات النظر و أن "للجزائر دور مهم ستلعبه بصفتها رئيسة لأوبك إذ ستواصل ترقية التشاور بين كل البلدان مع البحث عن حلول توافقية وضمان استقرار سوق البترول".