في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون مساء اليوم الأحد، تقرر تأجيل صالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة بسبب مخاوف جادة من انتشار وباء كورونا.

وجاء في بيان لوزارة البيئة والطاقات المتجددة " نظرا لاعتبارات احترازية خارجة عن نطاقنا، يؤسفنا إحاطتكم علما بأن وزارة البيئة والطاقات المتجددة، قررت تأجيل الطبعة الثالتة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة".

وكان من المزمع ان تنطلق الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة غدا الإثنين بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.